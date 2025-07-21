Путин наградил сторожа Суджанского музея медалью «За храбрость» посмертно

«Несмотря на обстрелы и прилеты, она до последнего оберегала уникальную коллекцию и здание, в котором работала. Выжила в оккупации. Даже когда вокруг была война, не могла оставить то, с чем была рядом столько лет, – сокровища краеведческого музея», – написал он в Telegram.