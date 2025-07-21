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Путин наградил сторожа Суджанского музея медалью «За храбрость» посмертно

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил сторожа Суджанского краеведческого музея Аллу Андрееву медалью «За храбрость» II степени посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, прикрепив указ главы государства.

«Несмотря на обстрелы и прилеты, она до последнего оберегала уникальную коллекцию и здание, в котором работала. Выжила в оккупации. Даже когда вокруг была война, не могла оставить то, с чем была рядом столько лет, – сокровища краеведческого музея», – написал он в Telegram.

Андреева погибла 14 марта в результате удара по Судже, снаряд попал в здание музея. Хинштейн сообщил, что об Андреевой вспоминают как о «добром, светлом, трудолюбивом человеке».

Приграничная с Украиной Суджа была оккупирована вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024-го по март 2025 г. 14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю был восстановлен контроль над 29 населенными пунктами, в том числе над городом Суджа.

Обстрелы региона при этом продолжаются. В ночь на 21 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 БПЛА над территорией Курской области, сообщали в Минобороны.

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