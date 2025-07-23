За прошедшую неделю на пляжах Анапы зафиксировали один случай выброса мазута
В период с 16 по 23 июля на побережьях Анапы зафиксировали только один случай выброса мазута на берег. Это произошло днем 22 июля в районе поселка Джемете. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Загрязнения оперативно ликвидировали муниципальные команды. По данным оперштаба, они дежурят на берегу ежедневно.
На этом участке проходят водолазные работы недалеко от берега – специалисты продолжают собирать осевший на дно мазут. Из-за этих работ периодически фиксируют небольшие выбросы на берегу, пишет оперштаб. В связи с этим в этом районе сохраняют защитные сооружения вдоль воды.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошла экологическая катастрофа – в результате крушения двух танкеров, перевозивших по 4000 т мазута каждый, произошел масштабный разлив нефтепродуктов. По информации Роспотребнадзора, часть прибрежной зоны остается непригодной для отдыха из-за остаточного загрязнения нефтепродуктами.