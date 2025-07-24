В ГД уточнили условия привлечения к ответственности при продаже аккаунта в играх
К уголовной ответственности при продаже аккаунтов в видеоиграх будут привлекаться только те граждане, которые делают это с преступными целями, сообщил в Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») на фоне принятия соответствующего закона.
«Если аккаунт продается или сдается в аренду без преступного умысла (например, для обхода несправедливых санкций и ограничений западных платформ), то и наказывать не за что», – отметил Горелкин.
При этом депутат подчеркнул, что формулировки закона могут заставить и юристов, и геймерское сообщество с осторожностью отнестись к новым нормам. Если документ будет подписан, по мнению Горелкина, необходим избежать злоупотреблений в его рамках и создать верное направление его правоприменения. Зампред комитета Госдумы выразил мнение о том, что это можно сделать с помощью консультаций «между представителями игровых сервисов и правоохранительными органами». В них также должны участвовать юристы и другие эксперты.
22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. В том числе документом вводятся штрафы за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. Для граждан они могут достигать 50 000 руб. При этом в примечаниях уточнялось, что нарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях или передача данных для входа в личный аккаунт другому лицу для правомерного использования.