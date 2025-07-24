В ГД уточнили условия привлечения к ответственности при продаже аккаунта в играх

При этом депутат подчеркнул, что формулировки закона могут заставить и юристов, и геймерское сообщество с осторожностью отнестись к новым нормам. Если документ будет подписан, по мнению Горелкина, необходим избежать злоупотреблений в его рамках и создать верное направление его правоприменения. Зампред комитета Госдумы выразил мнение о том, что это можно сделать с помощью консультаций «между представителями игровых сервисов и правоохранительными органами». В них также должны участвовать юристы и другие эксперты.