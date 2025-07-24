Суд приговорил бывших руководителей «Доходного Дома» и «УК «Деметра» к 15 годам
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывших руководителей «Доходного Дома» и «УК «Деметра» Любовь Мазыленко и Евгения Кобышева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщила в Telegram-канале московская прокуратура.
По данным следствия, Мазыленко и Кобышев с 2010 по 2016 г. похитили более 262 млн руб. у 185 участников долевого строительства в ЖК «Пушкинская слобода» в селе Братовщина Пушкинского района Московской области.
В прокуратуре уточнили, что Мазыленко будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Кобышев – в исправительной колонии строгого режима.
Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.
24 июля в Салехарде суд вынес приговор бывшему руководителю Фонда жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его признали виновным в мошенничестве при строительстве детского сада и животноводческого комплекса, а также в даче взяток на сумму порядка 144 млн руб. Суд назначил осужденному 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 350 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По данным следствия, подсудимый, возглавлявший фонд, фактически контролировал подрядную организацию «Ямалстройгрупп». Через эту компанию он завышал стоимость работ и оборудования при строительстве социальных объектов, похищая бюджетные средства.