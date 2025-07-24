Суд приговорил бывших руководителей «Доходного Дома» и «УК «Деметра» к 15 годам

24 июля в Салехарде суд вынес приговор бывшему руководителю Фонда жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Его признали виновным в мошенничестве при строительстве детского сада и животноводческого комплекса, а также в даче взяток на сумму порядка 144 млн руб. Суд назначил осужденному 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 350 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки через посредника (ч. 5 ст. 291 УК РФ).