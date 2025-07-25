FT: в Китае сокращается количество детей в детсадах

С 2020 по 2024 г. количество малышей, посещающих детские сады в Китае, уменьшилось примерно на четверть. Общее число воспитанников сократилось на 12 млн человек по сравнению с пиковым показателем в 48 млн. За тот же период общее число детских садов уменьшилось на 41 500 единиц, тогда как в 2021 г. их насчитывалось около 295 000.