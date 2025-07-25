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FT: в Китае сокращается количество детей в детсадах

Ведомости

За последние четыре года в Китае резко сократилось количество детей в детских садах – это привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений. Об этом пишет Financial Times (FT).

С 2020 по 2024 г. количество малышей, посещающих детские сады в Китае, уменьшилось примерно на четверть. Общее число воспитанников сократилось на 12 млн человек по сравнению с пиковым показателем в 48 млн. За тот же период общее число детских садов уменьшилось на 41 500 единиц, тогда как в 2021 г. их насчитывалось около 295 000.

Это явление напрямую связано с падением коэффициента рождаемости в стране, указывает здание. Как заявляет министерство образования КНР, сокращение контингента учащихся «заложено в системе и теперь не изменится».

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Опрошенные FT эксперты указывают, что Китай переживает сокращение численности своего населения три года подряд. В 2023 г. в КНР на свет появилось 9,3 млн детей. Для сравнения: в 2017 г., после отмены «политики одного ребенка», в КНР родилось 17,9 млн человек.

В январе Reuters писал, что в 2024 г. численность населения КНР сократилась на 1,39 млн и составила 1,408 млрд. Коэффициент рождаемости вырос до 6,77 на 1000 человек. Агентство отмечало, что уровень рождаемости в Китае снижается из-за действовавшей с 1980-х политики, которая подразумевала одного ребенка на одну семью, а также стремительной урбанизации.

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