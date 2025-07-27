ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 000 рублей на побег

Ранее на этой неделе стало известно, что совершившие теракт Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода употребили наркотик перед тем нападением. В крови только одного из четырех преступников не было найдено наркотических веществ. Им стал Фаридуни, который не только дал полные признательные показания, но и раскаялся в совершении теракта.