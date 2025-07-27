ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 000 рублей на побег
Четырем исполнителям теракта в концертном зале «Крокус сити холл» кураторы перевели 135 000 руб., чтобы они могли покинуть Россию, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела. Деньги сразу после нападения на банковскую карту получил один из участников атаки Шамсидин Фаридуни.
В материалах дела говорится, что 22 марта 2024 г. средства перевел неустановленный участник преступной организации со счета Юсуфзоды Я. Д.
Ранее на этой неделе стало известно, что совершившие теракт Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода употребили наркотик перед тем нападением. В крови только одного из четырех преступников не было найдено наркотических веществ. Им стал Фаридуни, который не только дал полные признательные показания, но и раскаялся в совершении теракта.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.