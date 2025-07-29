В работе сайта «Почты России» произошел массовый сбой
Пользователи жалуются на массовый сбой в работе «Почты России». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. При попытке зайти на сайт он не прогружается и выдает ошибку.
По состоянию на 17:25 мск о проблемах с доступом за последний час заявили более 300 пользователей. Чаще всего они сообщали о сбое в работе сайта (37%), сервиса (31%) и общем сбое (21%). Большинство жалоб поступило из Москвы (10%). Еще 7% сообщений приходится на Санкт-Петербург, еще по 6% – на Карелию, Московскую и Курскую области.
29 июля по техническим причинам перестали работать некоторые аптеки сети «Столички». В частности, стало недоступно бронирование и просмотр данных по программе лояльности.
По данным Telegram-канала Mash, «Столички» якобы подверглись взлому. Telegram-канал Readovka писал, что в Москве временно приостановили работу точки аптечного холдинга «Неофарм», в который входят «Столички». Источник заявил, что сеть остановила деятельность якобы из-за хакерской атаки на оборудование в столице.