В работе сайта «Почты России» произошел массовый сбой

По состоянию на 17:25 мск о проблемах с доступом за последний час заявили более 300 пользователей. Чаще всего они сообщали о сбое в работе сайта (37%), сервиса (31%) и общем сбое (21%). Большинство жалоб поступило из Москвы (10%). Еще 7% сообщений приходится на Санкт-Петербург, еще по 6% – на Карелию, Московскую и Курскую области.