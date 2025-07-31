ФСБ: супруги планировали диверсии в Москве в канун Дня Победы в 2024 году

30 июля ФСБ пресекла деятельность двух подростков, которым позже предъявили обвинение в попытке поджога административного здания и поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае. После преступления, которое осуществить не удалось, так называемый украинский куратор должен был получить от них видео- и фотоматериалы, а сами подростки – вознаграждение в размере $700.