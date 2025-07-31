ФСБ: супруги планировали диверсии в Москве в канун Дня Победы в 2024 году
Муж и жена, проживавшие в Москве, перед празднованием Дня Победы в 2024 г. планировали совершить поджоги на потенциально опасных объектах столицы, а затем скрыться на территории Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сотрудники ФСБ задержали преступников весной 2024 г. Московский городской суд приговорил их к 15 и 17 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Помимо планов совершить диверсию с использованием самодельных взрывных устройств, они передавали украинской военной разведке данные о подразделениях различных органов РФ, а также персональные данные сотрудников правоохранительных органов, судей и военных комиссариатов.
30 июля ФСБ пресекла деятельность двух подростков, которым позже предъявили обвинение в попытке поджога административного здания и поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае. После преступления, которое осуществить не удалось, так называемый украинский куратор должен был получить от них видео- и фотоматериалы, а сами подростки – вознаграждение в размере $700.