В Краснодарском крае задержали причастных к поджогам подростков

По данным следствия, в мае 2025 г. державший контакт с куратором 18-летний фигурант прибыл к одному из административных зданий вместе с привлеченным им 17-летним подростком для совершения поджога. У них была зажигательная смесь. После преступления необходимо было отправить видео- и фотоматериалы куратору, а затем получить вознаграждение в размере $700. Их задержали сотрудники ФСБ.