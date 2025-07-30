В Краснодарском крае задержали причастных к поджогам подростков
18-летнему и 17-летнему подросткам предъявили обвинение в попытке поджога административного здания и поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры в Краснодарском крае, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. Они выполняли за деньги задание украинского куратора.
По данным следствия, в мае 2025 г. державший контакт с куратором 18-летний фигурант прибыл к одному из административных зданий вместе с привлеченным им 17-летним подростком для совершения поджога. У них была зажигательная смесь. После преступления необходимо было отправить видео- и фотоматериалы куратору, а затем получить вознаграждение в размере $700. Их задержали сотрудники ФСБ.
До этого 18-летний гражданин частично получил «гонорар» за свое первое задание от куратора. Он поджег с помощью специальной смеси один из объектов, находящихся на железной дороге, за что ему было обещано 100 000 руб. Обвиняемые признали вину.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений террористической направленности (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в преступную группу и совершения особо тяжкого преступления (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 150 УК РФ), а также покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
29 июля сотрудники ФСБ России задержали гражданина одной из стран Центральной Азии 1982 г. р., который причастен к подготовке теракта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Его завербовал сотрудник украинских спецслужб.