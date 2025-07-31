Челябинский миллиардер выкупил права на первый альбом Гуфа, чтобы его удалить
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков собирается удалить со всех площадок первый альбом рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Город дорог». Для этих целей он выкупил права на него за 95 млн руб. Об этом рассказал Ura.ru PR-директор предпринимателя Глеб Климентьев.
Сам Рыбаков пояснил, что в прошлом «много гулял, употреблял алкоголь» и слушал «Город дорог». По его мнению, альбом романтизирует подобный образ жизни.
«Мне хочется, чтобы молодое поколение не совершало моих ошибок. И для того, чтобы лишний раз они не были спровоцированы, я удалю "Город дорог" со всех площадок», – подчеркнул предприниматель.
«Город дорог» является дебютным студийным альбомом Гуфа. Он был выпущен в 2007 г.