Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин

Еремин родился 9 марта 1944 г. в Коломне. В 1971 г. окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас Российский институт театрального искусства). После его окончания был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где поставил спектакль «Как дела, молодой человек». После этого его пригласил к себе на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов. В 1978-1980 гг. был главным режиссером Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. В 1982-1988 гг. – главный режиссер Центрального академического театра Советской армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).