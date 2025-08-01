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Умер народный артист РСФСР Юрий Еремин

Ведомости

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил Государственный академический театр имени Моссовета в Telegram-канале.

«Юрий Иванович Еремин был убежден: «Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно». И его постановки никого не оставляли равнодушными, включая даже самую сложную аудиторию», – говорится в сообщении.

О времени прощания театр объявит дополнительно.

Еремин родился 9 марта 1944 г. в Коломне. В 1971 г. окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас Российский институт театрального искусства). После его окончания был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где поставил спектакль «Как дела, молодой человек». После этого его пригласил к себе на работу директор Ростовского театра юного зрителя Александр Филиппов. В 1978-1980 гг. был главным режиссером Ростовского академического театра драмы имени М. Горького. В 1982-1988 гг. – главный режиссер Центрального академического театра Советской армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).

С 1988 по 2000 г. был главным режиссером Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 2000 г. работал в Московском государственном академическом театре имени Моссовета. В 2016 г. вошел в режиссерскую коллегию театра. Поставил спектакли «У врат царства», «Мадам Бовари», «Серебряный век», «Муж, жена и любовник», «Учитель танцев» и др. Был преподавателем на кафедре режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина.

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