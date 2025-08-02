Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задержали более чем на сутки
Вылет рейса авиакомпании «Икар» из Екатеринбурга в Нячанг задержан по техническим причинам до полуночи 3 августа, сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет «Икара» должен был вылететь из аэропорта «Кольцово» еще вечером 1 августа, но вылет перенесли на следующую ночь. По данным прокуратуры, всего на рейс ожидается 439 пассажиров. 79 человек находятся в гостинице, еще должны расселить 118 человек. Оставшиеся около 200 пассажиров, как уточняется, в аэропорт не прибывали.
Транспортной прокуратура по факту задержки рейса организовала надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам находится на контроле ведомства, говорится в сообщении.
Известно о задержке как минимум четырех рейсов авиакомпании, пишет RT со ссылкой на туристов. В частности, с опозданием вылетит рейс из Вьетнама в Казань. По данным телеканала, перенесены также рейсы Нячанг – Иркутск и Камрань – Казань.