Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задержали более чем на сутки

Самолет «Икара» должен был вылететь из аэропорта «Кольцово» еще вечером 1 августа, но вылет перенесли на следующую ночь. По данным прокуратуры, всего на рейс ожидается 439 пассажиров. 79 человек находятся в гостинице, еще должны расселить 118 человек. Оставшиеся около 200 пассажиров, как уточняется, в аэропорт не прибывали.