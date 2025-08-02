В мэрии Еревана сочли оправданным выделение $7 млн на концерт Дженнифер Лопес
Расходы правительства Армении на организацию концерта певицы Дженнифер Лопес, которая 3 августа выступит в Ереване, являются оправданными, заявил заместитель мэра армянской столицы Армен Памбухчян.
По данным сайта News.am, который приводит заявление чиновника, власти страны выделили на выступление певицы $6 млн. Памбухчян указал, что на концерт Лопес приедут 15 000 иностранцев, и расходы одного туриста «с учетом стоимости билета, проживания, питания и других развлечений» принесут экономике республики не менее $500.
«Таким образом, если сложить количество гостей и средний размер расходов, то окажется, что выделение нашим правительством $7 млн долларов США полностью оправдано <...> Добро пожаловать в Армению, Джей Ло. Мы уверены, что вы уедете из нашей страны с прекрасными впечатлениями», – заявил заммэра.
В конце июля правительство республики утвердило изменение в решении о музыкальном проекте «О гастролях в Армении всемирно известной звезды». Тогда сообщалось, что Лопес выступит в Ереване вместо рэпера Снуп Дога, чей концерт не состоялся в 2023 г. из-за ситуации в Нагорном Карабахе, сообщал «Sputnik Армения».