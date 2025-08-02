В мэрии Еревана сочли оправданным выделение $7 млн на концерт Дженнифер Лопес

По данным сайта News.am, который приводит заявление чиновника, власти страны выделили на выступление певицы $6 млн. Памбухчян указал, что на концерт Лопес приедут 15 000 иностранцев, и расходы одного туриста «с учетом стоимости билета, проживания, питания и других развлечений» принесут экономике республики не менее $500.