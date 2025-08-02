ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за проблем с избиркомом Запорожской области
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направила обращения в Генеральную прокуратуру и другие федеральные органы власти в связи с ситуацией с избиркомом Запорожской области, связанной в том числе с невыплатой зарплат сотрудникам. Об этом говорится в заявлении председателя ЦИК Эллы Памфиловой, его приводит Telegram-канал комиссии.
«По всем аспектам возникших беспрецедентных проблем, направленных, фактически, на разрушение избирательной системы области, Центральной избирательной комиссией РФ в целях восстановления законности на территории Запорожской области направлены соответствующие обращения», – говорится в заявлении.
Памфилова напомнила, что у глав регионов нет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий, но они должны осуществлять их софинансирование. Штатное расписание было согласовано «и с ним [губернатором Евгением Балицким], и с Минфином РФ», а федеральный бюджет так же продолжает выделять средства, говорится в сообщении. Глава ЦИК пояснила, что сейчас софинансирование избиркома Запорожской области из федерального бюджета рассчитано на 56 штатных единиц, а власти региона решили «незаконно» сократить численность комиссии.
Сам Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что ситуация с выплатой зарплаты трудовому коллективу избиркома региона стала результатом бездействия руководства комиссии и невыполнения законодательства. Он указал, что во многих регионах России к работе избирательных комиссий привлекаются работники бюджетной сферы без круглогодичной нагрузки на бюджет, а штат из 85 человек, «который привлекается к работе один раз в два – четыре года, нецелесообразен». Решение о сокращении штата полностью соответствует законодательству, подчеркнул он.