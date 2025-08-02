ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за проблем с избиркомом Запорожской области

Сам Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что ситуация с выплатой зарплаты трудовому коллективу избиркома региона стала результатом бездействия руководства комиссии и невыполнения законодательства. Он указал, что во многих регионах России к работе избирательных комиссий привлекаются работники бюджетной сферы без круглогодичной нагрузки на бюджет, а штат из 85 человек, «который привлекается к работе один раз в два – четыре года, нецелесообразен». Решение о сокращении штата полностью соответствует законодательству, подчеркнул он.