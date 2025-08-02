Харьковский омбудсмен заявила, что Украина не хочет принимать 90 своих граждан
Украинские власти отказываются принимать около 90 своих граждан – военнопленных и депортированных из России, заявила омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале.
Украинцы находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией из-за отсутствия гарантий Киева на транзит, уточнила она ТАСС. Среди пленных и депортированных, по ее данным, также жители Харькова и области.
Как отметила омбудсмен, граждане Украины содержатся в подвале без окон и вентиляции, а еда и вода от Красного Креста не покрывают даже минимальных потребностей. 21 июля один из них покончил жизнь самоубийством, сообщила она.
«Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент», – заявила Колесник-Лавинская.
Грузия, в свою очередь, отказывается принимать украинцев без гарантий транзита на Украину, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов, пояснила омбудсмен.