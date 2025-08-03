В аэропорту «Пулково» временно ограничили полеты

О введении мер Кореняко написал в 9:23 мск. Он отметил, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области «сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда». На этом фоне в аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.