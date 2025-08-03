В аэропорту «Пулково» временно ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково» для обеспечения безопасности полетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении мер Кореняко написал в 9:23 мск. Он отметил, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области «сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда». На этом фоне в аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром также предупредил жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве в западных, южных и восточных районах региона. В области возможно понижение скорости мобильного интернета, добавил он.