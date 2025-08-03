В «Пулково» из-за ограничений на полеты задержаны более 30 рейсов

По данным RT, на фоне ограничений Росавиации четыре самолета ушли на запасной аэродром в Москву, скоро они прилетят в Санкт-Петербург. После возобновления взлетно-посадочных операций первый самолет вылетел в 10:03 мск – это был рейс HH 742 в Самарканд, сообщал также Telegram-канал «Пулково».