Пловец Климент Колесников завоевал золото на чемпионате мира в Сингапуре
Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата мира в Сингапуре на дистанции 50 м на спине. Второе место заняли россиянин Павел Самусенко и представитель ЮАР Питер Кетце.
Колесников преодолел дистанцию за 23,68 секунды и установил рекорд чемпионатов мира, отмечает «Спорт-экспресс». Завоевавшие серебро Самусенко и Кетце уступили российскому пловцу 0,49 секунды. Российские спортсмены вышли в финал ЧМ 2 августа – Колесников в полуфинале показал лучший результат (24,16 секунды), Самусенко – второй (24,31).
Чемпионат мира по водным видам спорта начался в Сингапуре 11 июля. Белорусские и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.
Колесников – серебряный призер Олимпиады в Токио-2020 на стометровке на спине и обладатель бронзы на стометровке кролем, трехкратный призер чемпионатов мира в 50-метровом бассейне, шестикратный чемпион мира на короткой воде. В июле 2023 г. россиянин в финале Кубка России в Казани установил мировое достижение на дистанции 50 м на спине. Россиянин проплыл ее за 23,55 секунды, побив рекорд американца Хантера Армстронга (23,71). Годом ранее Колесников установил мировой рекорд на аналогичной дистанции на короткой воде (22,11). Международная федерация плавания (World Aquatics) официально признала его 6 июля 2023 г.