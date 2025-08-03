Пловец Климент Колесников завоевал золото на чемпионате мира в Сингапуре

Колесников – серебряный призер Олимпиады в Токио-2020 на стометровке на спине и обладатель бронзы на стометровке кролем, трехкратный призер чемпионатов мира в 50-метровом бассейне, шестикратный чемпион мира на короткой воде. В июле 2023 г. россиянин в финале Кубка России в Казани установил мировое достижение на дистанции 50 м на спине. Россиянин проплыл ее за 23,55 секунды, побив рекорд американца Хантера Армстронга (23,71). Годом ранее Колесников установил мировой рекорд на аналогичной дистанции на короткой воде (22,11). Международная федерация плавания (World Aquatics) официально признала его 6 июля 2023 г.