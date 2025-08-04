Напавшего на владельца «Тайгана» льва могут отправить в другой зоопарк
Напавшего на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова льва могут отправить в другой зоопарк для размножения. Об этом рассказал сам Зубков «РИА Новости».
«Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк», – сказал он. Зубков добавил, что не держит зла за нападение, так как по законам природы лев все сделал правильно.
Пока хищника помесят в вольер с другими львами и не будут выпускать в зону свободного обитания сафари-парка.
Лев напал на основателя парка 22 июня во время кормления. Зубков смог выбраться из клетки, после чего потерял сознание. У него были повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Он был госпитализирован и прооперирован.
Следственный комитет тогда начал проверку. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение правил охраны труда).
Сообщалось, что 16 октября 2024 г. львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет. Напавших на женщину животных усыплять не планируется, отмечал источник. По информации правоохранительных органов, на Зубкова напали те же львы, что и на Перевалову в 2024 г., они были привезены из Мариуполя.