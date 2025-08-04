Напавшего на владельца «Тайгана» льва могут отправить в другой зоопарк

Сообщалось, что 16 октября 2024 г. львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет. Напавших на женщину животных усыплять не планируется, отмечал источник. По информации правоохранительных органов, на Зубкова напали те же львы, что и на Перевалову в 2024 г., они были привезены из Мариуполя.