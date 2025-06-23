Что известно о сафари-парке «Тайган» и случаях нападения его питомцев на людей

16 октября 2024 г. львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет. Трагедия произошла, когда женщина зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на нее. СК тогда возбудил тогда уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ), в феврале дело было прекращено. Сам Зубков тогда выразил соболезнования, заявив, что «хищники не прощают ошибок». Напавших на женщину животных усыплять не планиуруется, отмечал он. По информации правоохранительных органов, на Зубкова напали те же львы, что и на Перевалову в 2024 г., они были привезены из Мариуполя.