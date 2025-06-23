Что известно о сафари-парке «Тайган» и случаях нападения его питомцев на людей

Что известно о сафари-парке «Тайган» и случаях нападения его питомцев на людей22 июня на владельца крымского питомника Олега Зубкова набросился лев
На основателя сафари-парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова 22 июня напал лев, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). Инцидент произошел во время кормления, мужчина смог выбраться из клетки, после чего потерял сознание. Судя по кадрам очевидцев, Зубкова спасла одна из сотрудниц, сумев при помощи пластикового веника и ведра отпугнуть хищника. У пострадавшего повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Он был госпитализирован и прооперирован. Как рассказал генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Зубков общается с врачами при помощи записок.
Следователи начали проверку, в ходе которой намерены установить причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 и 143 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение правил охраны труда).
Парк и его владелец
Олег Зубков родился 10 мая 1968 г. в селе 2-я Моква Курской области. В 1986 г. окончил морское училище в Керчи, а в 1990 г. – Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности морской офицер-политработник.
После училища год проработал в министерстве легкой промышленности Украины, а в 1991-1994 гг. был директором предприятия «Армад» в Киеве. В 1995 г. открыл зоопарк «Сказка» в Ялте, являющийся, как утверждается, первым частным зоопарком в СНГ. Сейчас в зоопарке представлены свыше 1500 животных 100 видов, в том числе тигры, львы, медведи, обезьяны, кролики и птицы. Зубков также пробовал заниматься политикой: в 2002 г. был избран депутатом Ялтинского городского совета, а в 2006 г. – Верховного совета Крыма. Он женат, у него двое сыновей.
Частный сафари-парк «Тайган» Зубков начал обустраивать в 2007 г. на территории бывшей военной части в 32 га в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы и ЮАР – парк был открыт в 2012 г. Всего в «Тайгане» в огромных вольерах живут около 60 африканских львов, посетители могут наблюдать за ними с подвесных мостков. В парке есть и стационарный зоопарк, в котором живут около 40 тигров, а также гепарды, леопарды, медведи, слоны, жирафы и многие другие виды животных.ро
Осенью 2022 г. Зубков вывез в свой парк из зооуголка в Херсоне животных, которым грозила опасность, в том числе волков, енотов и птиц. Сам он позднее говорил, что готов передать животных обратно в херсонский зоопарк, если тот будет реконструирован и обратится с такой просьбой.
Предыдущие инциденты
Летом 2018 г. лев укусил за руку туристку из Кирова, заказавшую платную услугу «Прогулка со львом» и решившую с ним сфотографироваться. Администрация парка настаивала на том, что женщина якобы была в нетрезвом состоянии и трепала животное за гриву, а сам укус был предупредительным и не привел к тяжелым последствиям. В связи с инцидентом суд в 2020 г. оштрафовал Зубкова на 400 000 руб.
Осенью 2021 г. в «Тайгане» Амурский тигр укусил годовалого ребенка, что привело к ампутации одного из пальцев. В июле 2022 г. Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам колонии по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В октябре 2022 г. Верховный суд Крыма отменил приговор райсуда и направил дело на новое рассмотрение. В мае 2024 г. Зубкова приговорили к одному году лишения свободы условно, но в связи с истечением срока давности преступления он был освобожден от наказания.
Весной 2022 г. ягуар нанес рваные раны правого предплечья одному из работников парка, приблизившегося к его клетке. Сотруднику была оказана медицинская помощь, а прокуратура тогда провела проверку.
Зимой 2023 г. медведь откусил фалангу пальца посетительнице, кормившей его соломкой. Сначала женщина давала еду через специальную трубу, но потом протянула угощение через ограждение, нарушив требования безопасности.
16 октября 2024 г. львы растерзали сотрудницу «Тайгана» и директора зоопарка «Сказка» Леокадию Перевалову, проработавшую в парке 17 лет. Трагедия произошла, когда женщина зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на нее. СК тогда возбудил тогда уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ), в феврале дело было прекращено. Сам Зубков тогда выразил соболезнования, заявив, что «хищники не прощают ошибок». Напавших на женщину животных усыплять не планиуруется, отмечал он. По информации правоохранительных органов, на Зубкова напали те же львы, что и на Перевалову в 2024 г., они были привезены из Мариуполя.