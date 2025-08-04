Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Ведомости

Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров умер 1 августа в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Организация выразила соболезнования родным и близким Пивоварова. Прощание с звукорежиссером состоится 6 августа в 10:30 в морге городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Похороны пройдут в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Пивоваров родился 19 декабря 1953 г. в Москве. Окончил Театральный художественно-технический колледж (ТХТК). В 1975 г. начал работать на Центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. Известен по таким работам, как «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке». Его фильмография насчитывает сотни кинокартин.

С августа 1991 г. также работал на телеканалах «Культура», «Русское видео» и участвовал в съемках в горячих точках, включая Чечню и Югославию. С 2005 г. занимал пост главного звукорежиссера RT. С 2014 по 2022 г. был заместителем главного звукорежиссера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных