Умер звукорежиссер Петр Пивоваров
Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров умер 1 августа в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Организация выразила соболезнования родным и близким Пивоварова. Прощание с звукорежиссером состоится 6 августа в 10:30 в морге городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Похороны пройдут в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.
Пивоваров родился 19 декабря 1953 г. в Москве. Окончил Театральный художественно-технический колледж (ТХТК). В 1975 г. начал работать на Центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. Известен по таким работам, как «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке». Его фильмография насчитывает сотни кинокартин.
С августа 1991 г. также работал на телеканалах «Культура», «Русское видео» и участвовал в съемках в горячих точках, включая Чечню и Югославию. С 2005 г. занимал пост главного звукорежиссера RT. С 2014 по 2022 г. был заместителем главного звукорежиссера.