Умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Пивоваров родился 19 декабря 1953 г. в Москве. Окончил Театральный художественно-технический колледж (ТХТК). В 1975 г. начал работать на Центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. Известен по таким работам, как «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке». Его фильмография насчитывает сотни кинокартин.