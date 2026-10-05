Песков призвал не верить слухам о ситуации в Иркутской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам относительно ситуации в Иркутской области. Речь идет о смерти 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института от неизвестной инфекции.
«В данном случае головное ведомство, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее», – заявил Песков.
Утром 2 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о проведении внеочередного заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Причиной стала информация о подозрении на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией. Губернатор тогда отметил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение.
4 октября Роспотребнадзор сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах Иркутск и Шелехов. Лаборантке противочумного института поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Расширенные исследования материала не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.
По санитарному законодательству сотрудники Роспотребнадзора установили круг людей, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили под медицинское наблюдение в стационаре. В результате выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных болезней не нашли.