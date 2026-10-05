Песков призвал не верить слухам о ситуации в Иркутской области

По санитарному законодательству сотрудники Роспотребнадзора установили круг людей, с которыми контактировала заболевшая. Их поместили под медицинское наблюдение в стационаре. В результате выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Возбудителей других инфекционных болезней не нашли.