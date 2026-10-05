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В Якутии ликвидировали 188 бурых медведей

Ксения Наумчик
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии с начала года добыли 188 бурых медведей, которые представляли опасность для населения. Об этом сообщило министерство экологии республики.

По состоянию на 5 октября в регионе вынесено 345 решений о регулировании численности медведей. Они распространяются на 620 особей. В рамках принятых мер добыто 188 животных, представлявших угрозу для людей.

В министерстве отметили, что решения о регулировании численности принимаются в отношении медведей, представляющих реальную опасность для населения.

3 октября в Бурприроднадзоре сообщили о ликвидации 331 медведя в Бурятии. Ситуация с выходами хищников к населенным пунктам остается сложной: ежедневно ведомство получает около 15–20 таких сообщений. В регионе работают 24 бригады, в которые входит 81 охотник. Решение о регулировании численности принимают, если животное представляет угрозу жизни и здоровья людей. Медведей замечали в Закаменском, Селенгинском, Бичурском, Прибайкальском и Кабанском районах.

26 сентября «Ведомости» рассказывали о резком увеличении числа выходов медведей к людям в российских регионах. По данным Минприроды, в 2026 г. хищников замечали возле населенных пунктов в 41 регионе. В Бурятии насчитывается около 6100 бурых медведей, а в Закаменске из-за появления хищника в городе две школы и техникум переводили на дистанционное обучение. 7 сентября в Закаменском районе мужчина погиб после нападения медведя.

30 сентября в Забайкалье ввели режим повышенной готовности в связи с выходом медведей в населенные пункты.

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