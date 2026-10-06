Роспотребнадзор: РФ готова помочь США в борьбе со вспышками инфекций
В последние недели в трех штатах США осложнилась ситуация по кори. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Пенсильвании в августе были зарегистрированы четыре связанных с корью летальных случая, а в Нью-Йорке 5 октября объявлена чрезвычайная ситуация. Также с начала 2026 г. зафиксированы вспышка сыпного тифа (семь случаев), 205 случаев брюшного тифа и заболевания легионеллезом. В июне в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в этом году. По данным CDC, в США ежегодно регистрируют в среднем семь случаев чумы, в том числе с летальным исходом.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Россия имеет большой опыт в обеспечении эпидемиологического благополучия и готова предоставить США специалистов, лабораторное оборудование, средства диагностики и профилактики. Это может возобновить совместную работу двух стран в защите здоровья от инфекционных угроз.
26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидобстановка в мире остается неспокойной. Ситуация напряжена во многих странах, и оттуда в Россию регулярно привозят самые разные инфекции. Их переносят как иностранные гости, так и россияне, возвращающиеся из поездок. Ведомство принимает все необходимые меры для снижения эпидемических рисков.
В 2026 г. в России, по данным Роспотребнадзора, фиксировали почти 500 случаев завоза опасных инфекций. Они не получили распространения.