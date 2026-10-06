Роспотребнадзор: РФ готова помочь США в борьбе со вспышками инфекций

По данным ведомства, в Пенсильвании в августе были зарегистрированы четыре связанных с корью летальных случая, а в Нью-Йорке 5 октября объявлена чрезвычайная ситуация. Также с начала 2026 г. зафиксированы вспышка сыпного тифа (семь случаев), 205 случаев брюшного тифа и заболевания легионеллезом. В июне в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай чумы в этом году. По данным CDC, в США ежегодно регистрируют в среднем семь случаев чумы, в том числе с летальным исходом.