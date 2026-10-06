СК сообщил о снижении числа преступлений со стороны мигрантов

Бастрыкин в ходе совещания отметил, что за восемь месяцев текущего года следователи направили в суды почти 2000 дел о преступлениях мигрантов, что на 9% меньше, чем годом ранее. В то же время число противоправных действий со стороны лиц, недавно получивших гражданство, выросло.