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Главная / Общество /

СК сообщил о снижении числа преступлений со стороны мигрантов

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Число совершенных мигрантами преступлений в России заметно снизилось в 2026 г. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России (СКР) по итогам совещания главы ведомства Александра Бастрыкина по противодействию миграционной и этнической преступности.

«Мигрантами за восемь месяцев этого года совершено порядка 18 000 противоправных деяний, что на 39% ниже показателя прошлого года», – говорится в публикации.

По данным СК, удельный вес преступлений, которые совершили иностранцы, снизился с 5% до 3%. Отмечается, что вдвое сократилось число тяжких деяний, совершенных приезжими, а также лицами, незаконно находящимися в стране. Однако на 13% увеличилось число преступлений, совершенных этническими группировками. Кроме того, до 3000 выросло количество случаев организации незаконной миграции.

Бастрыкин в ходе совещания отметил, что за восемь месяцев текущего года следователи направили в суды почти 2000 дел о преступлениях мигрантов, что на 9% меньше, чем годом ранее. В то же время число противоправных действий со стороны лиц, недавно получивших гражданство, выросло.

17 сентября МВД России сообщило, что общее количество преступлений, совершенных в январе – августе 2026 г., снизилось на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

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