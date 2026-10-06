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Главная / Бизнес /

Reuters: McDonald's в США обвинили в завышении цен с помощью ИИ

Сергей Пахомов
AP
AP

Против сети быстрого питания McDonald’s в США подали коллективный иск, обвинив компанию в незаконной координации цен на меню с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные суда.

Иск был подан 2 октября в федеральный суд Чикаго жителем Иллинойса Майклом Томасом. Он утверждает, что McDonald’s использовала систему машинного обучения для формирования ценовых рекомендаций для собственных ресторанов и независимых франчайзи. По его мнению, это нарушает антимонопольное законодательство США.

Согласно иску, система анализирует данные о миллионах транзакций почти в 14 000 ресторанов McDonald’s и на их основе формирует рекомендации по ценам. Истец отметил, что использование единой системы для разных ресторанов позволяет координировать цены между ними.

По данным Reuters, McDonald’s, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что они являются спекулятивными, а окончательное решение об установлении цен остается за франчайзи.

19 сентября Politico писало, что на компании Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подали иск в Северный окружной суд Калифорнии, обвинив в сговоре по координации развития искусственного интеллекта (ИИ). По данным издания, иск был подан после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить продвижение в области ИИ. Отмечается, что подобные соглашения между конкурентами нарушают антимонопольное законодательство США.

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