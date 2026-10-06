Reuters: McDonald's в США обвинили в завышении цен с помощью ИИ

19 сентября Politico писало, что на компании Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google подали иск в Северный окружной суд Калифорнии, обвинив в сговоре по координации развития искусственного интеллекта (ИИ). По данным издания, иск был подан после того, как генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить продвижение в области ИИ. Отмечается, что подобные соглашения между конкурентами нарушают антимонопольное законодательство США.