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Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Татьяна Мозолевская

Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, пишет РБК со ссылкой на два источника в лавре и собеседника, знакомого с перемещениями произведения.

Икону вернули на прежнее место в понедельник, 5 октября. Один из источников пояснил, что возвращение иконы связано с завершением работ с климатической витриной, в которой она содержится.

16 сентября директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова сообщила, что «Троица» находится в мастерских Троице-Сергиевой лавры из-за корректировки работы климатической капсулы. По ее словам, это технический момент, процесс шел под контролем реставраторов.

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