Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, пишет РБК со ссылкой на два источника в лавре и собеседника, знакомого с перемещениями произведения.
Икону вернули на прежнее место в понедельник, 5 октября. Один из источников пояснил, что возвращение иконы связано с завершением работ с климатической витриной, в которой она содержится.
16 сентября директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова сообщила, что «Троица» находится в мастерских Троице-Сергиевой лавры из-за корректировки работы климатической капсулы. По ее словам, это технический момент, процесс шел под контролем реставраторов.