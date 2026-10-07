МВД: Telegram отказался помогать полиции бороться с пропагандой наркотиков

29 июля стало известно, что ФСБ выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». В ЦОС ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом.