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Главная / Общество /

МВД: Telegram отказался помогать полиции бороться с пропагандой наркотиков

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мессенджер Telegram отказывается сотрудничать с российскими правоохранителями в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров на заседании президиума Общественного совета при ведомстве.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что основатель Telegram Павел Дуров занимает антироссийские позиции, а его приложение зачастую используют для вовлечения подростков в наркопреступления.

«В основном, не считая даркнета, зачастую общение наших "подопечных" идет именно через вот эту сеть», – отметил он (цитата по ТАСС). Смуров подчеркнул, что Дуров игнорирует предложение по борьбе с наркопреступлениями в мессенджере.

29 июля стало известно, что ФСБ выявила схемы вовлечения российских подростков и молодых людей в преступную деятельность через чат-бот Telegram «Дайвинчик/Leo». В ЦОС ФСБ сообщили, что в результате совместных мероприятий с МВД и СК РФ с июля 2025 г. в ряде регионов России задержаны 46 граждан в возрасте от 12 до 22 лет, пользовавшихся указанным Telegram-сервисом.

В тот же день основателя мессенджера Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества. 

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