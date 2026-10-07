Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке беспилотника
В результате атаки украинского дрона возле населенного пункта Рыково Генического округа Херсонской области погиб мужчина с дочерью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Сегодня утром возле Рыково Генического округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена», – говорится в сообщении.
Сальдо уточнил, что машина, в которой были погибшие, находилась в 120 км от линии боевого соприкосновения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что семье погибших окажут необходимую помощь.
Отмечается, что погибший был отцом 13 детей. Семья ждала 14-го ребенка.
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