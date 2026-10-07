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Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке беспилотника

Анна Суслова

В результате атаки украинского дрона возле населенного пункта Рыково Генического округа Херсонской области погиб мужчина с дочерью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Сегодня утром возле Рыково Генического округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена», – говорится в сообщении.

Сальдо уточнил, что машина, в которой были погибшие, находилась в 120 км от линии боевого соприкосновения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что семье погибших окажут необходимую помощь.

Отмечается, что погибший был отцом 13 детей. Семья ждала 14-го ребенка.

20 сентября девочка-подросток и ее 19-летний брат Бехриз пострадали в результате атаки ВСУ в Софьино в Раменском округе Подмосковья. Их родители погибли.

6 октября в результате атаки на Московскую область в поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний парень. Шесть человек получили ранения.

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