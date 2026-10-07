ВЦИОМ: 80% россиян считают Путина влиятельным мировым лидером
80% россиян считают президента РФ Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, следует из опроса, результаты которого приводит аналитический центр ВЦИОМ.
71% опрошенных сказали, что за время президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. 69% считают, что благодаря курсу российского лидера с Москвой стали больше считаться на мировой арене. 68% респондентов уверены, что с Путиным Россия сможет преодолеть все трудности.
Опрос приурочен ко дню рождения российского лидера.
18 сентября ВЦИОМ опубликовал данные опроса, из которого следует, что 74,2% россиян доверяют Путину. Деятельность Путина на посту президента положительно оценили 70,1% респондентов.
7 октября Путину исполнилось 74 года. С праздником его поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл и др.