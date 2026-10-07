ВЦИОМ: 80% россиян считают Путина влиятельным мировым лидером

71% опрошенных сказали, что за время президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. 69% считают, что благодаря курсу российского лидера с Москвой стали больше считаться на мировой арене. 68% респондентов уверены, что с Путиным Россия сможет преодолеть все трудности.