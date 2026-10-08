Разрыв между пенсиями в регионах достиг почти 25 000 рублей

В 2027 г. страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля, сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин. Февральская индексация коснется работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г. С 1 апреля дополнительно вырастет стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.