Разрыв между пенсиями в регионах достиг почти 25 000 рублей
Между наибольшей и наименьшей средней пенсией неработающих в российских регионах образовался разрыв в размере почти 25 000 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда России.
По данным ведомства, самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров на Чукотке (43 986 руб.), а самая низкая – в Дагестане (19 256 руб.). Разрыв составляет 24 730 руб. Средний размер выплаты по России – 25 849 руб.
В 2027 г. страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля, сообщал депутат Госдумы Алексей Говырин. Февральская индексация коснется работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г. С 1 апреля дополнительно вырастет стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.