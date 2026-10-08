«Школьное телевидение» появится во всех школах России с 2027 года

На переменах на школьных экранах планируется показывать ролики продолжительностью до минуты без звука и с минимальным количеством текста. Федеральный контент будет посвящен безопасности, науке, культуре, спорту и исторической памяти. Кроме того, ученикам будут показывать анонсы конкурсов и образовательных возможностей. Материалы рассчитаны на детей разных возрастов и имеют маркировку 6+. Региональный и школьный контент предполагается добавить позднее.