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Главная / Общество /

«Школьное телевидение» появится во всех школах России с 2027 года

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Единое «Школьное телевидение» планируется запустить во всех российских школах с 2027 г., а до конца 2026 г. проект должен охватить не менее 30 регионов. Необходимую для подключения инфраструктуру в них имеют около 6500 школ, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Школьное телевидение».

На первом этапе проект запустят в 15 пилотных регионах, где подключиться к нему могут более 1500 школ. Возможность присоединиться к проекту при наличии необходимого оборудования открыта для любой российской школы.

На переменах на школьных экранах планируется показывать ролики продолжительностью до минуты без звука и с минимальным количеством текста. Федеральный контент будет посвящен безопасности, науке, культуре, спорту и исторической памяти. Кроме того, ученикам будут показывать анонсы конкурсов и образовательных возможностей. Материалы рассчитаны на детей разных возрастов и имеют маркировку 6+. Региональный и школьный контент предполагается добавить позднее.

30 сентября министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал запуск единого школьного телевидения во всех школах России с 2027 г. Тогда он сообщил, что пилотный проект охватит 15 регионов, а трансляции фильмов и образовательных роликов будут проходить на переменах и после уроков.

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