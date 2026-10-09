СК возбудил дело после пропажи изъятых у Лерчек украшений
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи украшений на 15 млн руб., конфискованных у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в ходе предварительного расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у осужденной ранее Лерчек ее ювелирных изделий возбуждено уголовное дело», – заявил собеседник агентства.
Адвокаты Лерчек отметили, что украшения действительно были потеряны в ходе предварительного расследования, но не стали подтверждать факт возбуждения уголовного дела.
Позднее адвокат Чекалиной Виктор Дугин сообщил ТАСС, что следователь отказался вернуть блогеру ювелирные украшения стоимостью 14,4 млн руб., изъятые во время обыска. По словам защитника, после завершения расследования он обратился с просьбой вернуть изделия, однако получил отказ. Адвокат подчеркнул, что украшения не являются вещественными доказательствами и на них не были наложены обеспечительные меры.
31 июля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Ей также запретили заниматься профессиональной деятельностью в интернете, в том числе управлять сайтами, продвигать ресурсы и получать доход от онлайн-платформ. Сообщалось, что сама Лерчек не признала вину.
18 августа столичная прокуратура подала апелляционное представление на приговор Лерчек и попросила увеличить назначенный ей срок условного лишения свободы с пяти до шести лет.