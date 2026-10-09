СК возбудил дело после пропажи изъятых у Лерчек украшений

Позднее адвокат Чекалиной Виктор Дугин сообщил ТАСС, что следователь отказался вернуть блогеру ювелирные украшения стоимостью 14,4 млн руб., изъятые во время обыска. По словам защитника, после завершения расследования он обратился с просьбой вернуть изделия, однако получил отказ. Адвокат подчеркнул, что украшения не являются вещественными доказательствами и на них не были наложены обеспечительные меры.