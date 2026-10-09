Голикова: в РФ после долгого перерыва вернулись к двум индексациям пенсий в год

6 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что в 2027 г. страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. По его словам, февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г. С 1 апреля дополнительно увеличат стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.