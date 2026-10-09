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Главная / Общество /

Голикова: в РФ после долгого перерыва вернулись к двум индексациям пенсий в год

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России в 2027 г. впервые с 2019 г. проведут две индексации пенсий. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС.

«После длительного перерыва – а он начался в 2019 г. – мы в 2027 г. вернулись бюджетом Социального фонда в две индексации пенсии», – сказала Голикова.

По ее словам, первая индексация запланирована на 1 февраля 2027 г. Ее проведут с учетом фактической инфляции за 2026 г., которая, согласно прогнозам, составит 6,8%.

Вторая индексация предполагается с 1 апреля 2027 г. Она затронет страховую часть пенсии и будет зависеть от темпов роста фонда оплаты труда за 2026 г.

6 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что в 2027 г. страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. По его словам, февральская индексация затронет работающих и неработающих получателей и учтет рост потребительских цен за 2026 г. С 1 апреля дополнительно увеличат стоимость пенсионного балла, фиксированная выплата останется на февральском уровне.

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