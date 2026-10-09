Кравцов: колледжи в России начали подготовку специалистов в сфере ИИ

6 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от создания собственных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) зависят цифровой суверенитет и конкурентоспособность России. По его словам, государства, претендующие на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других стран от своих решений. Мишустин подчеркнул, что Россия не может допустить для себя такого сценария.