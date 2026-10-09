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Кравцов: колледжи в России начали подготовку специалистов в сфере ИИ

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В колледжах России уже начали подготовку специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе форума «Цифровые дни Иннополиса».

«В колледжах у нас в каждой специальности есть модуль [по ИИ], мы уже стандарты включили по использованию искусственного интеллекта», – заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

Кравцов отметил, что в РФ создана подходящая специальность в области ИИ. Кроме того, он подчеркнул, что в стране будет разработан суверенный искусственный интеллект в системе образования.

6 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что от создания собственных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) зависят цифровой суверенитет и конкурентоспособность России. По его словам, государства, претендующие на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других стран от своих решений. Мишустин подчеркнул, что Россия не может допустить для себя такого сценария.

5 октября Кравцов сообщил, что Минпросвещения займется созданием в России специализированной нейросети в сфере образования, учитывая все риски. Таким образом он ответил на предложение одного из учителей, которое поддержал российский лидер на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема».

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