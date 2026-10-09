Попова: число нарушений маркировки товаров в России сократилось втрое

8 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 4 млрд руб. ежегодно удается возвращать пострадавшим потребителям в России. За 10 лет этот показатель вырос в четыре раза, отметила она. Голикова также отметила, что новые технологии кардинально меняют рынки и правила торговли. По ее словам, сильнее всего на взаимодействие покупателей и продавцов влияют цифровизация, развитие маркетплейсов и платформенной экономики.