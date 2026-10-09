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Главная / Общество /

Попова: число нарушений маркировки товаров в России сократилось втрое

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество нарушений требований цифровой маркировки товаров в России с мая по сентябрь 2026 г. снизилось в три раза. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на I Международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху».

По ее словам, за первые три недели работы закона число нарушений снизилось более чем в 1,5 раза.

Голикова отметила, что введение обязательной цифровой маркировки позволяет контролировать качество и безопасность продукции, а также защищать права потребителей.

8 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 4 млрд руб. ежегодно удается возвращать пострадавшим потребителям в России. За 10 лет этот показатель вырос в четыре раза, отметила она. Голикова также отметила, что новые технологии кардинально меняют рынки и правила торговли. По ее словам, сильнее всего на взаимодействие покупателей и продавцов влияют цифровизация, развитие маркетплейсов и платформенной экономики.

С 1 октября 2026 г. в России вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает единые требования к работе маркетплейсов и других цифровых посредников. В частности, платформы должны проверять сведения о продавцах, а также документы о безопасности, сертификации и маркировке товаров. Размещать карточки товаров без подтверждения соответствующих требований запрещено.

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