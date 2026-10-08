Голикова: пострадавшим потребителям ежегодно возвращают около 4 млрд рублей
Порядка 4 млрд руб. ежегодно удается возвращать пострадавшим потребителям в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху».
«Ежегодно порядка 4 млрд руб. удается вернуть пострадавшим потребителям. За 10 лет этот показатель вырос в четыре раза», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Голикова также отметила, что новые технологии кардинально меняют рынки и правила торговли. По ее словам, сильнее всего на взаимодействие покупателей и продавцов влияют цифровизация, развитие маркетплейсов и платформенной экономики.
С 1 октября 2026 г. в России вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает единые требования к работе маркетплейсов и других цифровых посредников. В частности, платформы должны проверять сведения о продавцах, а также документы о безопасности, сертификации и маркировке товаров. Размещать карточки товаров без подтверждения соответствующих требований запрещено.