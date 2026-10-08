Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,758+0,06%USBN0,114-0,44%BRZL1 148+0,35%IMOEX2 317,4-0,86%RTSI854,03-0,86%RGBI110,79-0,34%RGBITR762,11-0,3%
Главная / Бизнес /

Голикова: пострадавшим потребителям ежегодно возвращают около 4 млрд рублей

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Порядка 4 млрд руб. ежегодно удается возвращать пострадавшим потребителям в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху».

«Ежегодно порядка 4 млрд руб. удается вернуть пострадавшим потребителям. За 10 лет этот показатель вырос в четыре раза», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Голикова также отметила, что новые технологии кардинально меняют рынки и правила торговли. По ее словам, сильнее всего на взаимодействие покупателей и продавцов влияют цифровизация, развитие маркетплейсов и платформенной экономики.

С 1 октября 2026 г. в России вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает единые требования к работе маркетплейсов и других цифровых посредников. В частности, платформы должны проверять сведения о продавцах, а также документы о безопасности, сертификации и маркировке товаров. Размещать карточки товаров без подтверждения соответствующих требований запрещено.

Читайте также:В НИУ ВШЭ указали на риски влияния цифровых платформ на экономику
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её