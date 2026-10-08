Голикова: пострадавшим потребителям ежегодно возвращают около 4 млрд рублей

С 1 октября 2026 г. в России вступил в силу закон о платформенной экономике, который устанавливает единые требования к работе маркетплейсов и других цифровых посредников. В частности, платформы должны проверять сведения о продавцах, а также документы о безопасности, сертификации и маркировке товаров. Размещать карточки товаров без подтверждения соответствующих требований запрещено.