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Суд отказался отправить под домашний арест следователя по делу Лерчек

Анна Виноградова
Денис Воронин / Агентство «Москва»
Денис Воронин / Агентство «Москва»

Басманный суд Москвы отказал в домашнем аресте следователя Никиты Тулупова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Следствие ходатайствовало об избрании Тулупову меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отклонил запрос. Сам обвиняемый вину не признает.

По данным «Известий», речь идет о часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 млн руб., изъятых у Чекалиной во время обыска. Украшения пропали из служебного сейфа следователя. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ценности не были признаны вещественными доказательствами и хранились с нарушениями.

Ранее 9 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи украшений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Адвокаты Чекалиной подтвердили исчезновение ценностей, но не стали комментировать информацию о возбуждении дела.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил блогера к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. В августе защита Чекалиной подала апелляционную жалобу на приговор, потребовав его отмены и оправдания блогера.

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