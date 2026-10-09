Суд отказался отправить под домашний арест следователя по делу Лерчек

По данным «Известий», речь идет о часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 млн руб., изъятых у Чекалиной во время обыска. Украшения пропали из служебного сейфа следователя. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ценности не были признаны вещественными доказательствами и хранились с нарушениями.