Минюст России внес в список иноагентов ресурс «Плохая куряночка»Ведомство также добавило в перечень четырех человек
Минюст России обновил перечень иностранных агентов, внеся в него кинокритика Тимура Алиева, активиста Романа Малоземова, блогера Муслима Сатуева, религиозного деятеля Ишмурата Хайбуллина, а также информационный ресурс «Плохая куряночка». Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным Минюста, Алиев распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовал с иностранными агентами и принимал участие в создании и распространении их сообщений. Данные обвинения также выдвинуты Малоземову, «Плохой куряночке», Хайбуллину и Сатуеву.
При этом отмечается, что Сатуев также выступал против спецоперации (сейчас живет за рубежом).
Ведомство указывает, что Хайбуллин также распространял материалы экстремистского характера и призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Он выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения о Русской православной церкви (РПЦ) и материалы организаций, признанных в России нежелательными. Хайбуллин проживает за рубежом.
«Плохая куряночка» также распространяла материалы организаций, признанных в России нежелательными.
Из реестра иностранных агентов были исключены ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «Люди» – обе организации прекратили свое существование.
2 октября Минюст внес в список иностранных агентов дочь Бориса Немцова Жанну и общественного деятеля Рустама Хуажева. Немцова и Хуажев распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступали против военной операции на Украине и участвовали в распространении материалов иностранных агентов.
25 сентября Минюст включил в перечень иноагентов журналиста Валерия Клепкина, активистку Марию Микаэлян и др.