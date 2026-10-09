Минюст России внес в список иноагентов ресурс «Плохая куряночка»

По данным Минюста, Алиев распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовал с иностранными агентами и принимал участие в создании и распространении их сообщений. Данные обвинения также выдвинуты Малоземову, «Плохой куряночке», Хайбуллину и Сатуеву.