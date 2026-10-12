СМИ: в администрации Новороссийска проходят обыски

Три источника портала «Город» в городской администрации также подтвердили проведение обысков и изъятие документов. По информации издания, Кравченко отсутствует на рабочем месте, а его телефоны выключены. В приемной главы администрации на звонки не отвечают. Сведения о возможном задержании мэра официально не подтверждены.