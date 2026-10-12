СМИ: в администрации Новороссийска проходят обыски
По данным ТАСС, проверочные мероприятия в городской администрации связаны с деятельностью футбольного клуба «Черноморец». Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах.
«В кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко проводятся оперативные мероприятия», – заявил собеседник «Интерфакса». Причины и подробности следственных действий он не назвал. Официального подтверждения информации агентство не получило.
По данным портала 93.RU, обыски проходят и в кабинетах других сотрудников городской администрации. Источник издания сообщил, что задержанных на момент публикации не было.
Силовики изымают документы в кабинете Кравченко, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Три источника портала «Город» в городской администрации также подтвердили проведение обысков и изъятие документов. По информации издания, Кравченко отсутствует на рабочем месте, а его телефоны выключены. В приемной главы администрации на звонки не отвечают. Сведения о возможном задержании мэра официально не подтверждены.
Кравченко возглавляет Новороссийск с декабря 2021 г. До назначения на должность главы города он руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.