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СМИ: в администрации Новороссийска проходят обыски

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В администрации Новороссийска Краснодарского края проходят обыски, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным ТАСС, проверочные мероприятия в городской администрации связаны с деятельностью футбольного клуба «Черноморец». Об этом агентству сообщили в правоохранительных органах.

«В кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко проводятся оперативные мероприятия», – заявил собеседник «Интерфакса». Причины и подробности следственных действий он не назвал. Официального подтверждения информации агентство не получило.

По данным портала 93.RU, обыски проходят и в кабинетах других сотрудников городской администрации. Источник издания сообщил, что задержанных на момент публикации не было.

Силовики изымают документы в кабинете Кравченко, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Три источника портала «Город» в городской администрации также подтвердили проведение обысков и изъятие документов. По информации издания, Кравченко отсутствует на рабочем месте, а его телефоны выключены. В приемной главы администрации на звонки не отвечают. Сведения о возможном задержании мэра официально не подтверждены.

Кравченко возглавляет Новороссийск с декабря 2021 г. До назначения на должность главы города он руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.

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