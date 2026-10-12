Прокуратура инициировала уголовное преследование историка Зубова
Внуковская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении доктора исторических наук Андрея Зубова
«Находясь за пределами Российской Федерации, он продолжил, в нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента, распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на их создание и (или) распространение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении.
Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет РФ. Уголовное преследование могут начать по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
В прокуратуре отметили, что Зубов ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ).
Зубов был включен в реестр иноагентов в 2023 г. По словам Минюста, Зубов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о деятельности госорганов РФ и осуществляет преподавательскую деятельность в иностранном вузе.
В 1973 г. Зубов окончил МГИМО. В 1989 г. он защитил докторскую диссертацию. После Зубов работал в Институте востоковедения до 2001 г. Также он читал лекции по истории религии, истории России и истории философии. С 2014 г. Зубов работал обозревателем в «Новой газете». В 2022 г. он вместе с семьей покинул территорию России.