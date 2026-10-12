Прокуратура инициировала уголовное преследование историка Зубова

В 1973 г. Зубов окончил МГИМО. В 1989 г. он защитил докторскую диссертацию. После Зубов работал в Институте востоковедения до 2001 г. Также он читал лекции по истории религии, истории России и истории философии. С 2014 г. Зубов работал обозревателем в «Новой газете». В 2022 г. он вместе с семьей покинул территорию России.