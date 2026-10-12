Более 100 000 многодетных семей оформили выплату на погашение ипотеки

Выплату могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г. Выплату можно направить на погашение существующего долга. Если он меньше 450 000 руб., то сумма пойдет на погашение процентов.