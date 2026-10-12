Более 100 000 многодетных семей оформили выплату на погашение ипотеки
Более 100 000 многодетных семей подали заявления о получении 450 000 руб. на погашение ипотеки в 2026 г. Об этом сообщили Минцифры РФ.
«За все время сервисом воспользовались около 670 000 раз», – говорится в сообщении.
Выплату могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г. Выплату можно направить на погашение существующего долга. Если он меньше 450 000 руб., то сумма пойдет на погашение процентов.
При этом на официальном сайте «Госуслуг» сказано, что в некоторых субъектах России к федеральной выплате можно дополнительно получить до 550 000 руб. Получить выплату можно только один раз. Неиспользованный остаток также нельзя обналичить или перенести на другой кредит.
В прошлом году выплату в 450 000 руб. на погашение ипотеки получили 109 000 многодетных семей. Ежемесячный охват единым пособием составляет примерно 9 млн детей и 113 000 беременных женщин. Материнский капитал с 2007 г. получили более 15 млн семей.
С 1 октября в России также работают новые правила выдачи семейной ипотеки – ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи.
Так, максимальная сумма кредита для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора, составляет 10 млн руб. (под 2% годовых). Максимальная сумма кредита для семей с одним ребенком младше 7 лет на момент заключения договора составляет 6 млн руб. (10% годовых).