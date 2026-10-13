На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти с танкера
В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов в связи с работами, проводимыми на танкере, пострадавшем от атаки безэкипажными катерами. Распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, потенциальная угроза чрезвычайной ситуации регионального характера затрагивает Геленджик и Новороссийск. Режим повышенной готовности распространяется на органы управления и силы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
В рамках введенных мер предусмотрено усиление контроля за состоянием окружающей среды и мониторинга опасных явлений. При необходимости руководители ответственных структур должны перейти на круглосуточное дежурство.
Азово-Черноморскому филиалу Морской спасательной службы рекомендовано принять меры для предотвращения выбросов нефтепродуктов на берег. Ответственным за выполнение распоряжения назначен заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Лагутин.
6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в Черном море. После атаки на судне возник пожар, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, пострадавших не было.
Из-за происшествия власти Сириуса временно закрывали пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничивали доступ к морским набережным и пляжным территориям. По данным мониторинга, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сириуса оставались ниже предельно допустимых значений. В Росприроднадзоре 7 октября также сообщили, что загрязнения акватории Черного моря не выявлено.