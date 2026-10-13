На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефти с танкера

Из-за происшествия власти Сириуса временно закрывали пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничивали доступ к морским набережным и пляжным территориям. По данным мониторинга, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сириуса оставались ниже предельно допустимых значений. В Росприроднадзоре 7 октября также сообщили, что загрязнения акватории Черного моря не выявлено.