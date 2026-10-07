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Загрязнения Черного моря после пожара на танкере у Сочи не выявлено

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Загрязнения акватории Черного моря после пожара на танкере у Сочи не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Ведомство продолжает наблюдение за береговой полосой и акваторией моря в районе происшествия.

6 октября танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажных катеров в Черном море, сообщал Минтранс РФ. После атаки на судне возник пожар, а в акватории началось открытое горение нефти. Экипаж танкера состоял из 23 граждан Индии, всех моряков спасли, по предварительным данным, пострадавших не было.

Из-за происшествия власти Сириуса временно закрыли пляжи и организовали мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Власти Сочи также ограничили доступ к морским набережным и пляжным территориям. По данным мониторинга, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Сириуса оставались ниже предельно допустимых значений.

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