Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Главная / Общество /

Прием заявлений на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов начнется с 1 декабря

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В большинстве регионов подать заявление для участия в ОГЭ и ЕГЭ можно будет с 1 декабря. Об этом Рособрнадзор сообщил в своем Telegram-канале.

«Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ уже стартовала. В Москве подать заявление можно с середины октября, в большинстве регионов – с 1 декабря», – говорится в публикации.

31 августа глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов Кравцов сообщил, что как-либо менять или усложнять ЕГЭ в России не планируется. Он также дополнил, что обновленная система образования повысила его качество. В связи с этим Кравцов отметил выросший средний балл по ЕГЭ, а также увеличение количества высокобалльников примерно на 20–25%.

16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 г. По его словам, средние результаты по всем предметам, данные по которым к тому моменту были обработаны, немного выросли по сравнению с предыдущим годом. 11 июня Музаев говорил «РИА Новости», что в 2027 г. ЕГЭ не будет отменен и пройдет без серьезных изменений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её