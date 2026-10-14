Прием заявлений на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов начнется с 1 декабря
В большинстве регионов подать заявление для участия в ОГЭ и ЕГЭ можно будет с 1 декабря. Об этом Рособрнадзор сообщил в своем Telegram-канале.
«Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ уже стартовала. В Москве подать заявление можно с середины октября, в большинстве регионов – с 1 декабря», – говорится в публикации.
31 августа глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов Кравцов сообщил, что как-либо менять или усложнять ЕГЭ в России не планируется. Он также дополнил, что обновленная система образования повысила его качество. В связи с этим Кравцов отметил выросший средний балл по ЕГЭ, а также увеличение количества высокобалльников примерно на 20–25%.
16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 г. По его словам, средние результаты по всем предметам, данные по которым к тому моменту были обработаны, немного выросли по сравнению с предыдущим годом. 11 июня Музаев говорил «РИА Новости», что в 2027 г. ЕГЭ не будет отменен и пройдет без серьезных изменений.