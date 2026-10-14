Прием заявлений на ОГЭ и ЕГЭ в большинстве регионов начнется с 1 декабря

16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 г. По его словам, средние результаты по всем предметам, данные по которым к тому моменту были обработаны, немного выросли по сравнению с предыдущим годом. 11 июня Музаев говорил «РИА Новости», что в 2027 г. ЕГЭ не будет отменен и пройдет без серьезных изменений.