Психологическая травма длинною в жизнь: О чем на самом деле сериал «Хрустальный» от автора Олега Маловичко
В онлайн-кинотеатре KION, который начал работать 20 апреля, появилась первая партия проектов линейки KION Originals. Среди них и драматический детектив «Хрустальный», главную роль в котором исполнил Антон Васильев («Звоните ДиКаприо», «Ученик», «Спутник»). Судя по первым эпизодам, перед нами одно из первых художественных киновысказываний на тему насилия сильного пола, причем основанных на реальных событиях.
Сериал собран по классической схеме: восемь эпизодов по 50 минут раскроют историю детской травмы главного героя, Сергея Смирнова (Антон Васильев). Он на хорошем счету в московском Следственном комитете, считается одним из лучших «охотников на маньяков» в столице. По стечению обстоятельств в его родном городе появляется маньяк, целями которого становятся беззащитные дети. Губернатору края накануне выборов убийца в области совсем ни к чему, поэтому он добивается, чтобы именно Смирнов был командирован для расследования этого дела.
Когда-то Сергей уехал из родного города не просто так. В детстве с ним произошел трагичный инцидент, в результате которого психике ребенка была нанесена тяжелая травма. Обсудить ее было не с кем — Смирнову не поверила родная семья, а брат Геннадий (его взрослую версию играет Николай Шрайбер — «Аритмия», «Триггер», «Роддом») открестился от него. Спустя годы Геннадий хорошо устроился в местном ОВД и в целом по жизни: красавица-жена, дети, хороший дом, стабильная работа.
Вернувшись в Хрустальный спустя 20 лет отсутствия в городе, Сергею придется столкнутся с новыми обстоятельствами жизни некогда родных и близких ему людей. Без их помощи, а также доверия, которое необходимо выстроить в процессе поиска маньяка, ни о каком успешном закрытии этого дела мечтать не приходится. Родным братьям придется пройти и огонь, и воду, и песочные пляжи — на одном из них в далеком детстве и произошел тот самый инцидент.
Стоит отметить, что «Хрустальный» не повторяет тропы популярных российских сериалов о маньяках вроде «Хорошего человека» или «Чикатило». В первую очередь это история преодоления детской травмы и лишь во вторую очередь криминальный детектив. У руля сценария находится Олег Маловичко — сценарист многих сериальных проектов компании «Среда» Александра Цекало, среди которых «Мажор», «Метод», «Спутник», «Шерлок в России» и многие другие. К слову, «Хрустальный» для Олега — более чем личная история. Трагический опыт в детстве Маловичко пережил лично, о чем поведал в колонке Esquire несколько лет назад.
Режиссером «Хрустального» стал 40-летний сербский постановщик Душан Глигоров, ранее работавший над такими сериалами как «Майя» (Russian World Studios) — его сюжет также связан с переживанием детской травмы (можно сказать, что Глигоров уже «набил руку» на этой теме) — и «Выжить после», постапокалипсис в Москве (СТС, Art Pictures Vision). Душан всегда берется за непростые истории. Среди еще не вышедших проектов, над которыми он работал вместе со своим неизменным оператором Батыром Моргачевым, сериал «Технарь» (в ролях Владимир Жеребцов, Виктор Добронравов, Екатерина Олькина и Федор Лавров) о том, как жизнь главного героя постепенно замещает таинственный незнакомец.
Авторы сериала «Хрустальный» пытаются разобраться в корне природы зла и выявить способ победить его на самых ранних этапах. Проект может способствовать и старту общественной дискуссии о перемене гендерных ролей, происходящей в современном обществе. Сериал может заставить пересмотреть и ценности семейных институтов, которые, согласно истории «Хрустального», подвергли психику ребенка этой травме и вовремя ее не проработали. Для Сергея Смирнова с ранних лет дом — вовсе не крепость, а место, где тебе 24/7 не было безопасно. Именно с дома могло начаться знакомство с насилием и его оправдание как одного из вариантов «нормы».
«Хрустальный» — это еще и попытка поговорить о том, что мужчина или женщина должны друг другу и современному социуму. Вопреки предубеждению, что лишь женщины становятся жертвами насилия в семье и за ее пределами, сериал Душана Глигорова обращает внимание и на представителей «сильного» пола, переживших схожий опыт. Вынужденные поколениями скрывать свои эмоции, мужчины чаще экстраполируют эмоции в другом формате — раздражение, агрессия, ответное насилие. Возможно, данный цикл стоит прервать или как минимум начать об этом говорить, чему «Хрустальный» более чем способствует.