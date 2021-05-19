Психологическая травма длинною в жизнь: О чем на самом деле сериал «Хрустальный» от автора Олега Маловичко

Авторы сериала «Хрустальный» пытаются разобраться в корне природы зла и выявить способ победить его на самых ранних этапах. Проект может способствовать и старту общественной дискуссии о перемене гендерных ролей, происходящей в современном обществе. Сериал может заставить пересмотреть и ценности семейных институтов, которые, согласно истории «Хрустального», подвергли психику ребенка этой травме и вовремя ее не проработали. Для Сергея Смирнова с ранних лет дом — вовсе не крепость, а место, где тебе 24/7 не было безопасно. Именно с дома могло начаться знакомство с насилием и его оправдание как одного из вариантов «нормы».