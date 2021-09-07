В ожидании социальной нормы: купи билет на Кипр и заведи телеграм-канал

Возможно, в введении социальной нормы для населения могут быть заинтересованы поставщики электроэнергии на оптовом рынке, которые осуществляют поставки по регулируемым договорам для населения. Поставки по регулируемым договорам, условно говоря, оплачиваются поставщикам по себестоимости, а не по «маржинальным» рыночным ценам, которые формируются ценовыми заявками наиболее дорогой востребованной тепловой генерации с учетом потерь и системных ограничений. Введение социальной нормы может привести к сокращению подушевого потребления электроэнергии населением и к соответствующему снижению объемов поставки по регулируемым договорам. Если есть такие поставщики, которые заинтересованы в снижении объемов поставки, которая оплачивается по себестоимости, то среди них могут быть гидроэлектростанции. Например, аффилированные с En+ Красноярская ГЭС с установленной мощностью порядка 6000 МВт и Братская ГЭС с установленной мощностью порядка 4500 МВт.