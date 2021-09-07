В ожидании социальной нормы: купи билет на Кипр и заведи телеграм-канал

В ожидании социальной нормы: купи билет на Кипр и заведи телеграм-каналКуковеров М.В.
Аннотация
С 2013 г. в 6 регионах страны проходит эксперимент по введению социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Сегодня обсуждается возможность распространения этой практики повсеместно.[1]
За период начало 2015 г. – начало 2020 г. во всех 6 указанных регионах динамика численности населения сложилась хуже средней по стране. В 5 из 6 случаев наблюдается убыль населения, а в среднем по стране рост. Суммарно по 6 регионам численность населения сократилась на 210 716 человек. С использованием комбинаторных методов проведена оценка вероятности сложившейся демографической ситуации в регионах, в которых проводится эксперимент, в предположениях, что регионы для эксперимента выбирались случайным образом, и что социальная норма не влияет на численность населения. Показано, что вероятность указанного события составляет менее 3%. Невысокая вероятность события может говорить об ошибочности сделанных предположений, а именно:
а) либо выборка 6 регионов для эксперимента является неслучайной,
б) либо социальная норма приводит к сокращению численности населения,
в) либо (а) и (б) одновременно.
Сформулирован вопрос уважаемой публике: как вы поступите, если вам скажут, что социальную норму для вас ввели, чтобы помочь неимущему и малообеспеченному кипрскому акционеру Русала и En+?
Введение
Как уже сообщалось, с 2013 г. в 6 регионах России проходит эксперимент по введению социальной нормы потребления электроэнергии для населения[2]. По данным ФГБУ РЭА Минэнерго в 2016 г. социальная норма действовала в Владимирской, Орловской, Ростовской, Нижегородской областях, Забайкальском крае и Красноярском крае.
В 2018 г. обсуждалось введение социальной нормы в размере 300 кВтч на точку присоединения в месяц во всех регионах России, но решение было отложено в начале 2019 г.[3]
В 2021 г. вопрос введения социальной нормы вновь появился в информационном поле. Введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения на федеральном уровне готовы поддержать в Государственной Думе.[4]
В 2021 г. социальная норма для населения продолжала действовать в шести регионах, в которых она действовала в 2016 г. В таблице 1 представлены данные Росстата по численности населения в указанных регионах в 2015 и 2020 годах.
Как можно видеть из таблицы 1, за рассматриваемый период численность населения в стране увеличилась на 0,33%.
В 5 из 6 рассматриваемых регионов наблюдается убыль населения. В Красноярском крае наблюдается рост численности населения, но ниже среднего по стране уровня.
Вероятность события
Если предположить, что регионы для эксперимента выбирались случайным образом, и что социальная норма не влияет на численность населения, то можно оценить вероятность события, что для случайной выборки из 6 регионов будет одновременно выполнено следующее:
1) для всех 6 регионов в выборке динамика численности населения хуже средней по стране,
2) суммарно по 6 регионам выборки численность населения снизилась на 210 716 человек или более.
Итак, рассмотрим генеральную совокупность из 85 регионов, представленных в Приложении в таблице 2. За рассматриваемый период начало 2015 г. – начало 2020 г. 24 региона из 85 имеют динамику численности население лучше средней по стране, и, соответственно, 61 регион имеет динамику хуже средней по стране.
Предположение, что регионы для эксперимента выбирались случайным образом, означает, что число возможных комбинаций S равно[5] числу сочетаний из 85 по 6:
S = 437 353 560
Число комбинаций S1, таких, чтобы все 6 регионов имели динамику хуже средней, равно числу сочетаний из 61 по 6:
S1 = 55 525 372
Чтобы вычислить число комбинаций S2, таких, чтобы все 6 регионов имели динамику хуже средней, и чтобы суммарно по 6 регионам численность населения снизилась на 210 716 человек или более, можно запрограммировать цикл перебора по всем S1 вариантам с проверкой условия на снижение суммарной численности. В результате:
S2 = 10 255 026
Вероятность p того, что в случайной выборке из 6 регионов все 6 регионов будут иметь динамику хуже средней, и что суммарно по 6 регионам выборки численность населения снизится на 210 716 человек или более, равна:
p = S2 / S = 2,34%
Невысокая, менее 3%, вероятность p говорит о том, что могут быть ошибочными предположения, что регионы для эксперимента выбирались случайным образом, и что социальная норма не влияет на численность населения.
Таким образом:
а) либо выборка 6 регионов для эксперимента является неслучайной,
б) либо социальная норма способствует сокращению численности населения, в том числе, за счет миграции и эмиграции,
в) либо (а) и (б) одновременно.
Желающие продолжить актуальную дискуссию, могут это сделать[6].
Круг возможных заинтересованных лиц
Рассмотрим, кто может быть заинтересован в продвижении ввода социальной нормы потребления электроэнергии в России.
Возможно, в введении социальной нормы для населения могут быть заинтересованы поставщики электроэнергии на оптовом рынке, которые осуществляют поставки по регулируемым договорам для населения. Поставки по регулируемым договорам, условно говоря, оплачиваются поставщикам по себестоимости, а не по «маржинальным» рыночным ценам, которые формируются ценовыми заявками наиболее дорогой востребованной тепловой генерации с учетом потерь и системных ограничений. Введение социальной нормы может привести к сокращению подушевого потребления электроэнергии населением и к соответствующему снижению объемов поставки по регулируемым договорам. Если есть такие поставщики, которые заинтересованы в снижении объемов поставки, которая оплачивается по себестоимости, то среди них могут быть гидроэлектростанции. Например, аффилированные с En+ Красноярская ГЭС с установленной мощностью порядка 6000 МВт и Братская ГЭС с установленной мощностью порядка 4500 МВт.
Можно обратить внимание на интерес к введению социальной нормы со стороны Русала. Директор по работе с естественными монополиями Русала Максим Балашов в 2018 г. заявил: «Сейчас социальная норма существует в шести регионах, при этом никаких недовольств мы не видим. Мы считаем, нужно уже с 1 января следующего года все-таки ввести ее по всей территории России, как и планировалось изначально.»[7]
На сайте организации «Сообщество потребителей энергии» в 2020 г. опубликована статья[8], в которой можно прочитать следующее: «…В США, кстати говоря, ровно обратная ситуация — бремя энерготарифов для рядовых американцев почти вдвое выше, чем для промышленных компаний. ... Металлургический завод за каждый киловатт-час электроэнергии, по идее, должен платить меньше, нежели средний бизнес. А розничные потребители — домохозяйства — имеют самый высокий тариф.» Возможно, что эта организация может продвигать снижение цены на электроэнергию для металлургических заводов, в том числе, для алюминиевых заводов Русала, за счет повышения цен на электроэнергию для населения. Если это так, то название «Сообщество потребителей энергии», которое выбрала эта организация, представляется несколько экстравагантным.
Русал входит в группу En+. Таким образом, с En+ аффилированы Красноярский алюминиевый завод и Красноярская ГЭС с установленной мощностью порядка 6000 МВт. Красноярскэнергосбыт сообщает, что «социальная норма энергопотребления введена в Красноярском крае как одна из мер по защите неимущих и малообеспеченных слоев населения.»[9]
Группа En+ может быть аффилирована с гражданами США. В январе 2019 г. сообщалось, что США сняли санкции с En+, и что акционер En+ Олег Дерипаска «снизил долю в активах, потеряв контроль».[10]
Можно добавить, что Олег Дерипаска, возможно, не дожидаясь введения социальной нормы, купил себе кипрское гражданство.[11]
Если есть желание помочь неимущему и малообеспеченному, голосуйте за партию «Единая Россия».
Приложение
[2] Приложение N 2 к Положению об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 614 (ред. от 25.02.2014).
[10] «...Совет директоров En+ обновлен: 8 из 12 мест займут независимые кандидаты, согласованные OFAC — шестеро будут гражданами США или Великобритании. В целом эти условия были известны 19 декабря и во многом выглядят как передача контроля над активами Олега Дерипаски США.»