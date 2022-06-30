Бизнес, привитый от кризисов. Холдингу «Социум» исполнилось 34 года

Игорь Ашурбейли – инженер-системотехник. Его предки по отцовской линии – представители известной азербайджанской семьи аристократов-нефтепромышленников, меценатов и ученых, а по материнской линии он корнями из нижегородской глубинки, села Хирино, которое исторически славилось своими печниками-каменщиками. Так что, возможно, его нетрадиционный для постсоветских лет подход к ведению собственного бизнеса формировался где-то на уровне генетической памяти. Он всегда считал, что есть что-то важнее сиюминутной прибыли, и в награду за такой взгляд Вселенная открывает ему более полную картину настоящего и будущего, нежели многим другим.