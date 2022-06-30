Бизнес, привитый от кризисов. Холдингу «Социум» исполнилось 34 года
Российский бизнес празднует в этом году 34-летие. Вместе с ним отмечает тот же по счету день рождения холдинг «Социум», история которого началась в день принятия Закона о кооперации в СССР. Именно в этот день молодой ученый Игорь Ашурбейли зарегистрировал свою первую компанию.
В 1988 году, в разгар перестройки, предприниматели, наконец, получили право на легальную деятельность в нашей стране. Память о том, что такое частный бизнес, была, правда, уже почти утрачена, так как за 71 год советской власти успели смениться несколько поколений. Новые предприниматели могли опираться только на собственную смелость и метод проб и ошибок.
Смелых было предостаточно, однако мало кому из них удалось не только быстро заработать на формировании новых рынков, но и удержаться на них во все последующие годы. «Социум» – один из таких избранных.
Чего это стоило – отдельная история, рассказанная в книге «Только бизнес! И ничего личного?» (18+). Второе дополненное издание книги как раз вышло в этом году.
Скажем так: компания Игоря Ашурбейли изначально развивалась не как все. Ее создатель не имел отношения ни к «красным пиджакам», ни «к золотым цепям», ни к партийной номенклатуре, которая в те времена активно снимала сливки с новых возможностей, открывшихся в стране, неожиданно для всех свернувшей с проторенного пути к светлому коммунистическому будущему.
Игорь Ашурбейли – инженер-системотехник. Его предки по отцовской линии – представители известной азербайджанской семьи аристократов-нефтепромышленников, меценатов и ученых, а по материнской линии он корнями из нижегородской глубинки, села Хирино, которое исторически славилось своими печниками-каменщиками. Так что, возможно, его нетрадиционный для постсоветских лет подход к ведению собственного бизнеса формировался где-то на уровне генетической памяти. Он всегда считал, что есть что-то важнее сиюминутной прибыли, и в награду за такой взгляд Вселенная открывает ему более полную картину настоящего и будущего, нежели многим другим.
Например, в 1989 году Игорь Ашурбейли выступил инициатором создания одной из первых некоммерческих организаций в СССР, призванных защищать интересы бизнеса, — Ассоциации научных и производственных кооперативов Азербайджана. А затем сыграл видную роль в формировании и развитии Союза кооперативов Азербайджана и Союза объединенных кооперативов СССР. Это были первые шаги в масштабной общественной деятельности, развернутой им позднее по самым разным направлениям на федеральном уровне.
А его бизнес, начинавшийся с небольшого кооператива, в котором обучали компьютерной грамотности и консультировали будущих предпринимателей, помогая им открыть свою фирму, за три десятилетия разросся до многопрофильного международного холдинга, в котором есть банк, собственный бизнес-центр, энергетические, IT и сельскохозяйственные компании, наукоемкие производства, конструкторское бюро, охранные предприятия и много чего еще, включая издательские и благотворительные проекты.
Заниматься чем-то одним акционеру холдинга не интересно, его подход изначально подразумевал диверсификацию бизнеса. Однако это совсем не та диверсификация, при которой на оборонном заводе вместе с танками на всякий случай выпускают еще и кастрюли.
В основу своего «Социума» Игорь Ашурбейли заложил «Концепцию 7 стволов» — базовых потребностей человека, нуждающегося в крыше над головой, еде, финансах, развитии интеллекта, коммуникациях, безопасности и так далее. По задумке создателя холдинга, все эти потребности должны удовлетворяться внутри Группы компаний, чтобы сделать ее, насколько возможно, независимой от внешних факторов.
Внешним факторам в «Социуме», кстати, всегда умели противостоять. Он прошел через финансово-экономические кризисы 1990-х и 2000-х, валютный кризис 2014-2015 годов и выработал надежный иммунитет к потрясениям.
В моменты, когда все боятся даже просто заглянуть в будущее, «Социум» уверенно движется вперед ветрам назло. Даже первый коронавирусный год он завершил куда успешнее, чем многие другие бизнес-структуры, работающие на тех же рынках.
Зная бэкграунд «Социума», его давние друзья и партнеры привыкли ориентироваться на него как на индикатор общего состояния экономики, на маяк, светящий в ночи и тумане заблудившимся кораблям: если в «Социуме» всё спокойно, движение продолжается, никто не транслирует паники, значит, и у остальных всё будет хорошо, что бы ни происходило вокруг.