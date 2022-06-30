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Бизнес, привитый от кризисов. Холдингу «Социум» исполнилось 34 года

VIII ежегодная Конференция руководящего состава Группы компаний «Социум». 10 июня 2022 год (18+)

Российский бизнес празднует в этом году 34-летие. Вместе с ним отмечает тот же по счету день рождения холдинг «Социум», история которого началась в день принятия Закона о кооперации в СССР. Именно в этот день молодой ученый Игорь Ашурбейли зарегистрировал свою первую компанию.

В 1988 году, в разгар перестройки, предприниматели, наконец, получили право на легальную деятельность в нашей стране. Память о том, что такое частный бизнес, была, правда, уже почти утрачена, так как за 71 год советской власти успели смениться несколько поколений. Новые предприниматели могли опираться только на собственную смелость и метод проб и ошибок.

Смелых было предостаточно, однако мало кому из них удалось не только быстро заработать на формировании новых рынков, но и удержаться на них во все последующие годы. «Социум» – один из таких избранных.

Чего это стоило – отдельная история, рассказанная в книге «Только бизнес! И ничего личного?» (18+). Второе дополненное издание книги как раз вышло в этом году.

Скажем так: компания Игоря Ашурбейли изначально развивалась не как все. Ее создатель не имел отношения ни к «красным пиджакам», ни «к золотым цепям», ни к партийной номенклатуре, которая в те времена активно снимала сливки с новых возможностей, открывшихся в стране, неожиданно для всех свернувшей с проторенного пути к светлому коммунистическому будущему.

Игорь Ашурбейли, основатель холдинга «Социум»

Игорь Ашурбейли – инженер-системотехник. Его предки по отцовской линии – представители известной азербайджанской семьи аристократов-нефтепромышленников, меценатов и ученых, а по материнской линии он корнями из нижегородской глубинки, села Хирино, которое исторически славилось своими печниками-каменщиками. Так что, возможно, его нетрадиционный для постсоветских лет подход к ведению собственного бизнеса формировался где-то на уровне генетической памяти. Он всегда считал, что есть что-то важнее сиюминутной прибыли, и в награду за такой взгляд Вселенная открывает ему более полную картину настоящего и будущего, нежели многим другим.

Например, в 1989 году Игорь Ашурбейли выступил инициатором создания одной из первых некоммерческих организаций в СССР, призванных защищать интересы бизнеса, — Ассоциации научных и производственных кооперативов Азербайджана. А затем сыграл видную роль в формировании и развитии Союза кооперативов Азербайджана и Союза объединенных кооперативов СССР. Это были первые шаги в масштабной общественной деятельности, развернутой им позднее по самым разным направлениям на федеральном уровне.

А его бизнес, начинавшийся с небольшого кооператива, в котором обучали компьютерной грамотности и консультировали будущих предпринимателей, помогая им открыть свою фирму, за три десятилетия разросся до многопрофильного международного холдинга, в котором есть банк, собственный бизнес-центр, энергетические, IT и сельскохозяйственные компании, наукоемкие производства, конструкторское бюро, охранные предприятия и много чего еще, включая издательские и благотворительные проекты.

Заниматься чем-то одним акционеру холдинга не интересно, его подход изначально подразумевал диверсификацию бизнеса. Однако это совсем не та диверсификация, при которой на оборонном заводе вместе с танками на всякий случай выпускают еще и кастрюли.

В основу своего «Социума» Игорь Ашурбейли заложил «Концепцию 7 стволов» — базовых потребностей человека, нуждающегося в крыше над головой, еде, финансах, развитии интеллекта, коммуникациях, безопасности и так далее. По задумке создателя холдинга, все эти потребности должны удовлетворяться внутри Группы компаний, чтобы сделать ее, насколько возможно, независимой от внешних факторов.

VIII ежегодная Конференция руководящего состава Группы компаний «Социум». 10 июня 2022 год

Внешним факторам в «Социуме», кстати, всегда умели противостоять. Он прошел через финансово-экономические кризисы 1990-х и 2000-х, валютный кризис 2014-2015 годов и выработал надежный иммунитет к потрясениям.

В моменты, когда все боятся даже просто заглянуть в будущее, «Социум» уверенно движется вперед ветрам назло. Даже первый коронавирусный год он завершил куда успешнее, чем многие другие бизнес-структуры, работающие на тех же рынках.

Зная бэкграунд «Социума», его давние друзья и партнеры привыкли ориентироваться на него как на индикатор общего состояния экономики, на маяк, светящий в ночи и тумане заблудившимся кораблям: если в «Социуме» всё спокойно, движение продолжается, никто не транслирует паники, значит, и у остальных всё будет хорошо, что бы ни происходило вокруг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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