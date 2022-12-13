Некоторые моменты жизни остаются с нами навсегда

Летом 2021 года 97% россиян не смогли назвать ни одного спортсмена из сборной России на Олимпиаде. Большинство отметило, что они знают об играх в Токио, но следить будут только за теми видами спорта, которые им интересны. При этом некоторые считали, что спортсмены из России завоюют медали в легкой атлетике, плавании, спортивной и художественной гимнастике. Более 50% опрошенных вообще не смогли ответить на вопросы ВЦИОМ. Кроме того, выяснилось, что в России в целом слабая культура спортивного «боления». Россияне охотно болеют «ЗА РОССИЮ», но не могут болеть в отдельном виде спорта, даже понимая его и зная спортсменов, их судьбы.