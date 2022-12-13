Некоторые моменты жизни остаются с нами навсегда

Некоторые моменты жизни остаются с нами навсегдаПремию #МЫВМЕСТЕ впервые выиграл оператор наружной рекламы
Высшей награды международной премии #МЫВМЕСТЕ (0+) впервые в ее истории удостоился визуальный проект, реализованный с помощью цифровых медиафасадов. Темой проекта стала поддержка российской сборной на Олимпиаде в Пекине.
В Москве состоялось вручение международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022 — награды за лучшие проекты, которые помогают людям и улучшают качество жизни в России и в мире. Церемония награждения прошла 5-7 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж».
Федеральный оператор крупноформатной наружной рекламы медиахолдинг MAER получил награду за значительные успехи в вовлечении россиян в общественно значимые инициативы. Премии удостоился проект, запущенный совместно с информагентством ТАСС (16+), — «Гордимся олимпийскими чемпионами» (6+). Инициатива объединила жителей для поддержки российской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Полгода назад этот же проект стал лауреатом федеральной премии «Спорт и Россия» (6+).
Высокую награду MAER получил впервые в своей истории и в истории премии. До сих пор ни одному из операторов наружной рекламы не удавалось победить в столь конкурентном соперничестве. На соискание премии поступило 32 тыс. заявок из 85 стран, в том числе из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сравнил Москву с мировой столицей добра: «Это очень правильно и символично. Это то, о чем говорит наш президент. Это часть нашего культурного кода: приходить на помощь, как бы ни было трудно, приходить на помощь тому, кому труднее. Это черта национального русского характера. Когда есть вызов, есть трудности — всякая шелуха отлетает, и появляется что-то очень настоящее».
Напомним, в течение всей олимпиады в Пекине медиахолдинг MAER по собственной инициативе транслировал лица российских призеров зимних Игр в Пекине. Фотографии из Китая оперативно передавали корреспонденты ТАСС. Героями проекта стали биатлонисты Александр Логинов и Эдуард Латыпов, лыжники Александр Большунов, Наталья Непряева и другие медалисты. Отдельная кампания поддержки была посвящена фигуристке Камиле Валиевой, против которой был инсценирован допинговый скандал.
Трансляция проекта прошла на одних из крупнейших экранах страны в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе, Самаре, Волгограде и др. Она проводилась в режиме реального времени в течение всей Олимпиады. С помощью экранов MAER за успехами олимпийцев следили около 30 млн россиян, которые увидели олимпийский проект свыше 160 млн раз.
Свой первый «олимпийский» проект MAER реализовал годом ранее во время летних Игр в Токио. По словам владельца и генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майора, именно накануне Олимпиады в Токио были опубликованы результаты социологического исследования ВЦИОМ, которые подсказали, что нужно делать.
Летом 2021 года 97% россиян не смогли назвать ни одного спортсмена из сборной России на Олимпиаде. Большинство отметило, что они знают об играх в Токио, но следить будут только за теми видами спорта, которые им интересны. При этом некоторые считали, что спортсмены из России завоюют медали в легкой атлетике, плавании, спортивной и художественной гимнастике. Более 50% опрошенных вообще не смогли ответить на вопросы ВЦИОМ. Кроме того, выяснилось, что в России в целом слабая культура спортивного «боления». Россияне охотно болеют «ЗА РОССИЮ», но не могут болеть в отдельном виде спорта, даже понимая его и зная спортсменов, их судьбы.
В MAER считают, что страна должна лучше знать героев своей олимпийской сборной, а посвященные этому направлению медиакампании помогают обществу объединяться. Успех на международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022 в медиахолдинге объяснили нравственными ориентирами в работе.
Премия #МЫВМЕСТЕ — награда за лучшие проекты, которые помогают людям и улучшают качество жизни в России и в мире. За престижность соискатели именуют ее «Оскаром в мире социальных инициатив». Она проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы ускорить достижение национальных целей развития.
Главную награду «Волонтер года» вручил лично Владимир Путин. Ее получил Владимир Тараненко, за эвакуацию 30 тыс. жителей Донецкой народной республики и доставку гуманитарных грузов. Глава государства сообщил, что волонтерством занимается 21 млн россиян — 15% населения страны, и подчеркнул, что «они помогают сохранить национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России».
Помимо MAER лауреатами премии также стали Госкорпорация «Росатом», компании «Газпром», «РЖД», «Транснефть», «ВымпелКом» и X5 Group и др.
Константин МАЙОР, владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER:
«Здесь на премии я был восхищен и впечатлен поступками и проектами многих людей и компаний, которые не забыли о своей личной социальной ответственности. Многие из них появились не из корысти, а по зову сердца. Да, сопереживание — часть российского культурного кода. И об этом красноречиво свидетельствует наличие в русском языке выражения «всем миром». Всем миром тушили пожары и строили избы, расчищали землю под поля и собирали пожертвования на храмы и памятники. Эта часть российской культуры оказалась универсальной ценностью, близкой и понятной каждому человеку. Она способна стирать границы и устранять разногласия».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Управляет федеральной сетью медиафасадов. В Москве представлен в нише крупного и среднего форматов (15 медиафасадов, 75 экранов формата 15х5 метров), такси-формата (2 тыс. экранов, работающих в центре столицы). Расчет эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет транслировать контент в интернете.