В России за 3 года утроилось количество компаний, использующих облачную инфраструктуру

Основой исследования является первая в России модель облачной зрелости бизнеса от Cloud, с помощью которой было опрошено более 600 организаций, дополнительно с более чем 50 крупнейшими компаниями проведены глубинные интервью. В результате выяснилось, что средний уровень облачной зрелости у опрошенных компаний около 35%, где 100% – это теоретическая идеальная компания, изначально созданная в облаке (born in cloud), развивающая свою инфраструктуру исключительно в облаке и предлагающая большое количество цифровых продуктов. Отметим, что у отдельных опрошенных организаций этот показатель достиг 70%.